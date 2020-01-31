Справу Кернеса направили на новий судовий розгляд – прокуратура

Полтавський апеляційний суд відправив справу «одного з чинних мерів» на новий судовий розгляд, повідомив Офіс генерального прокурора. Правоохоронці не називають імені посадовця, але деталі вказують на те, що мова йде про мера Харкова Геннадія Кернеса.

У відомстві розповіли, що суд задовольнив апеляційні скарги Офісу генерального прокурора та потерпілих у кримінальному провадженні за фактом позбавлення волі та спричинення тілесних ушкоджень громадянам під час мирних акцій протесту в січні 2014 року на території Харкова.

В Офісі генпрокурора нагадали, що районний суд Полтави закрив кримінальне провадження за обвинуваченням міського голови та його охоронців у зв’язку з нібито відмовою прокурорів від підтримання державного обвинувачення.

«Суд, приймаючи таке рішення, незаконно інтерпретував відсутність прокурорів ГПУ влітку 2018 року з невідомих причин в судовому засіданні як фактичну відмову від обвинувачення», – зазначили в прокуратурі.

10 серпня 2018 року Київський райсуд Полтави закрив справу очільника Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців, яких звинувачували у викраденні, побитті й погрозі вбити двох учасників Євромайдану. У суді стверджували, що сторона обвинувачення систематично не з’являлася на дебати у справі. Генеральна прокуратура України тоді назвала це рішення незаконним.