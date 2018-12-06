СБУ: лікарі брали хабар за підтвердження інвалідності військових, 130 тисяч доларів вилучили

За підтвердження законних груп інвалідності столичні лікарі брали хабарі у поранених на Донбасі українських військових, повідомляє Служба безпеки України.

За даними спецслужби, загальна сума вилученого під час обшуків складає 130 тисяч доларів.

«Лікар-експерт Центральної військово-лікарської комісії та голова столичного центру медико-соціальної експертизи налагодили злочинний бізнес на поранених атовцях. За підтвердження законних груп інвалідності вони брали з патріотів данину. Від одного з воїнів, який отримав на сході країни тяжке поранення ноги, ескулапи вимагали понад 40 тисяч гривень», – заявили в СБУ.

Згідно з повідомленням, під час обшуків правоохоронці виявили понад 20 папок із документами бійців української воєнної операції на Донбасі, до кожної з яких був прикріплений конверт із грошима.