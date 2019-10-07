Харків: обвинувачену у причетності до вибуху в пабі «Стіна» у 2014-му засудили на 11 років

Київський районний суд Харкова визнав Марію Ковтун винною у причетності до вибуху у пабі «Стіна» у листопаді 2014 року і засудив до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», Ковтун визнана винною за статтями «незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами» та «співучасть у теракті» Кримінального кодексу України, але виправдана через недоведеність за іншими звинуваненнями – у посяганні на територіальну цілісність України, а також у вибухах у шахті біля заводу імені Малишева та біля ресторану «Британія».

Як зазначив адвокат Марії Ковтун Євген Олєнєв у коментарі UA:Харків, його підзахисна перебуває під вартою вже 5 років, тож коли вирок набере чинності, за «законом Савченко», їй залишиться відбувати покарання менше року.

За версією слідства, Ковтун очолювала одне з угруповань організації «Харьковские партизаны». Прокурор Олег Максюк просив максимальної міри покарання для обвинуваченої: 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Сама Ковтун провини не визнала і просила у суду виправдувального вироку.

Упродовж листопада та грудня 2014-го у Харкові сталася низка вибухів поблизу стратегічних об’єктів: військових частин і шпиталю, неподалік залізничних колій. Міліція почала провадження за статтею «навмисне ушкодження майна шляхом вибуху». За статтею «теракт» розслідувався лише вибух 9 листопада у пабі «Стіна» у центрі Харкова, внаслідок якого постраждали більше десятка людей. 17 листопада силовики затримали 12 осіб за підозрою в причетності до вибуху в рок-пабі «Стіна».

В СБУ серію вибухів пов’язують з діяльністю так званого угруповання «Харківські партизани».