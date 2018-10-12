Насильство в поліції: прокуратура оголосила про підозру ще двом силовикам у Харкові

Слідчі прокуратури Харківської області оголосили підозри у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України), ще двом працівникам сектору патрульної поліції, які несли службу у метрополітені на станції «Південний вокзал».

Як повідомили Радіо Свобода в прес-службі прокуратури Харківської області, йдеться про події 21 серпня, коли поліцейські силоміць затягли до службової кімнати чоловіка, який, похитуючись, виходив з метро, кинули його на підлогу і відлупцювали, завдаючи удари по тулубу і голові руками, кийком і стільцем.

Обидва підозрювані – старші сержанти (30 і 35 років). Прокуратура направила до суду клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Таким чином, кількість підозрюваних у справі про службові злочини поліцейських у харківському метрополітені зросла до шести.

Наприкінці вересня в рамках спільної спецоперації прокуратури області і управління внутрішньої безпеки ДВБ Нацполіції України, були затримані четверо працівників сектору патрульної поліції метрополітену. Їм інкримінується одержання неправомірної вигоди та перевищення службових повноважень (ч. 2 ст. 365 і ч. 3 ст. 368 КК України). Одному з них суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а решту взяв під варту. Наразі на всі чотири запобіжні заходи подані апеляційні скарги. Прокуратура вимагає змінити домашній арешт на тримання під вартою, а адвокати підозрюваних – пом’якшення запобіжних заходів.