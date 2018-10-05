У харківському метро затримані правоохоронці, які били затриманих – поліція

У харківському метро затримали поліцейських, які били затриманих, повідомила прес-служба поліції Харківської області.

«Після проведеної перевірки було встановлено, що поліцейські однієї зі змін систематично під надуманим приводом зупиняють пасажирів і заводять до службової кімнати. Погрожуючи притягненням до відповідальності, застосовуючи заходи фізичного насилля та моральне приниження, вони вимагають та отримують від осіб гроші», – повідомили в поліції.

У прокуратурі, зі свого боку, уточнили, що поліцейські несли службу на станції метро «Південний вокзал».

«Патрульні побачили чоловіка, який, похитуючись, виходив з метро. Вони підійшли до нього і почали пред’являти претензії, що він нетверезий. Чоловік намагався пояснити, що повертається з роботи додому і випив пляшку пива. Однак правоохоронців така відповідь не задовольнила і його силоміць затягли до поліцейської кімнати. Один з підозрюваних збив потерпілого з ніг спеціальним прийомом, від чого останній втратив свідомість. Коли чоловік прийшов до тями, інший патрульний наніс йому кілька ударів у голову», – заявили в прокуратурі.

За даними правоохоронців, іншому доставленому до поліцейської кімнати підозрювані розбили об голову стілець, били ногами та руками по тулубу та голові.

У поліції заявили, що суд заарештував начальника підрозділу та двох правоохоронців на два місяці без права внесення застави. Заступника начальника відправили під цілодобовий домашній арешт.