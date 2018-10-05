Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
06 Жовтень 2018, Київ 00:04
Новини | Події

У харківському метро затримані правоохоронці, які били затриманих – поліція

Поліція: погрожуючи притягненням до відповідальності, застосовуючи фізичне насилля, поліцейські вимагали гроші

Дивитись коментарі

У харківському метро затримали поліцейських, які били затриманих, повідомила прес-служба поліції Харківської області.

«Після проведеної перевірки було встановлено, що поліцейські однієї зі змін систематично під надуманим приводом зупиняють пасажирів і заводять до службової кімнати. Погрожуючи притягненням до відповідальності, застосовуючи заходи фізичного насилля та моральне приниження, вони вимагають та отримують від осіб гроші», – повідомили в поліції.

У прокуратурі, зі свого боку, уточнили, що поліцейські несли службу на станції метро «Південний вокзал».

«Патрульні побачили чоловіка, який, похитуючись, виходив з метро. Вони підійшли до нього і почали пред’являти претензії, що він нетверезий. Чоловік намагався пояснити, що повертається з роботи додому і випив пляшку пива. Однак правоохоронців така відповідь не задовольнила і його силоміць затягли до поліцейської кімнати. Один з підозрюваних збив потерпілого з ніг спеціальним прийомом, від чого останній втратив свідомість. Коли чоловік прийшов до тями, інший патрульний наніс йому кілька ударів у голову», – заявили в прокуратурі.

За даними правоохоронців, іншому доставленому до поліцейської кімнати підозрювані розбили об голову стілець, били ногами та руками по тулубу та голові.

У поліції заявили, що суд заарештував начальника підрозділу та двох правоохоронців на два місяці без права внесення застави. Заступника начальника відправили під цілодобовий домашній арешт.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG