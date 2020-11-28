У Харкові сталася пожежа у ТЦ «Барабашово» – ДСНС

Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області повідомляє про локалізацію значної пожежі на території торговельного центру «Барабашово».

«28 листопада о 02:39 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу на території ТЦ «Барабашово» у Харкові. Горіли торговельні павільйони на майданчику з боку вулиці Проспектної. Загоряння виявила охорона об’єкту. На той момент вогонь встиг охопити зо два десятки павільйонів. Вночі вони були зачинені, людей там не було», – йдеться в повідомленні.

До прибуття рятувальників на місце пожежі вогонь там встиг поширитися на площі 1000 кв.м. Керівник гасіння пожежі підвищив рівень складності пожежі до 3-го, а прибулий на місце події штаб пожежогасіння, який взяв керівництво на себе, — до 4-го, йдеться в повідомленні.

«Загалом у гасінні пожежі беруть участь 15 відділень рятувальників на автоцистернах, а також шість автомобілів спеціального призначення. Крім того, працюють дві автоцистерни навчального підрозділу Національного університету цивільного захисту України та цистерна добровільного протипожежного формування ТЦ «Барабашово». Всього задіяні близько 100 осіб особового складу… Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати у апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання», – повідомили в ДСНС.

В управлінні додали, що від вогню вдалося врятувати близько 85 павільйонів, але вогонь встиг знищити 21. Постраждалих немає. Причину виникнення пожежі з’ясовують.

«Барабашово» вважається одним з найбільших промислово-речових ринків України, його площа понад 75 гектарів.