СБУ затримала чоловіка, який у 2014 році піднімав прапор РФ над Харківською мерією

Контррозвідка Служби безпеки повідомила про затримання чоловіка, який понад вісім років переховувався від правосуддя за участь у кремлівському проєкті «Новороссия» та спробах насильницького захоплення влади на Харківщині, повідомляє пресслужба СБУ.

«Саме він у 2014 році піднімав російський прапор над будівлею Харківської міської ради і закликав до штурму установи. Крім цього, він виступав перед камерами московських пропагандистів, де агітував до зміни меж кордону України та захоплення державних органів. Найбільше таких «ефірів» за його участі було відзнято представниками кремлівського телеканалу «Россия 1». Коли спроби Москви «провалилися», зловмисник вирішив «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя», – розповіли в СБУ.

Повідомляється, що під час обшуку в помешканні фігуранта правоохоронці виявили прапори РФ та георгіївські стрічки, снайперські гвинтівки, набої.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили чоловікові підозру за статтями про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.

Тривають слідчо-оперативні дії.

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У квітні 2014 року проросійські сили у Харкові, діючи синхронно із такими ж силами на Донбасі, проголосили так звану «Харківську народну республіку», яка проіснувала менше доби завдяки втручанню українських правоохоронців та спецпризначенців.