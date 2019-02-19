Суд у Харкові зупинив підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті – активісти

Харківський окружний адміністративний суд 19 лютого вирішив зупинити дію рішення виконкому міської ради Харкова про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті міста, повідомляє громадська організація «Харківський антикорупційний центр», яка подала відповідний позов.

За даними центру, суд зупинив рішення виконкому про підвищення вартості проїзду в метро до 8 гривень і про підвищення вартості проїзду в трамваях і тролейбусах до 6 гривень.

За словами активістів, з моменту оголошення ухвали 19 лютого вартість проїзду в метро Харкова знову складатиме 5 гривень, у трамваях і тролейбусах – 4 гривні.

Активісти виклали у Facebook ухвалу суду і відео оголошення постанови.

Суд ухвалив таке рішення на забезпечення позову «Харківського антикорупційного центру» і на час розгляду справи за цим позовом.

Сьогоднішня ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Харківський міський голова Геннадій Кернес у коментарі UA: Українське радіо Харків заявив, що міській владі потрібен час, щоб ознайомитися з рішенням, і після цього його коментуватимуть.

Міська рада Харкова ухвалила рішення про підвищення вартості проїзду в метро з 5 до 8 гривень, у тролейбусах і трамваях – з 4 до 6 гривень у лютому цього року.