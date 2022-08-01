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Війська РФ вранці завдали удару по Харкову, є постраждалі – ОВА

Салтівський район Харкова після російського обстрілу 20 липня. Фото ілюстративне

Війська РФ завдали удару по Салтівському району міста Харкову, є постраждалі, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Увага, харків’яни: окупанти нанесли удари по Салтівському району міста Харків. Максимально перебувайте в укриттях», – написав він у телеграмі.

За попередніми даними центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу постраждали дві людини.

Про обстріл Харкова із боку російських сил повідомляють практично щодня. У ніч на 31 липня російські військові з систем С-300 обстріляли Немишлянський район Харкова.

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