Війська РФ вранці завдали удару по Харкову, є постраждалі – ОВА

Війська РФ завдали удару по Салтівському району міста Харкову, є постраждалі, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Увага, харків’яни: окупанти нанесли удари по Салтівському району міста Харків. Максимально перебувайте в укриттях», – написав він у телеграмі.



За попередніми даними центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу постраждали дві людини.

Про обстріл Харкова із боку російських сил повідомляють практично щодня. У ніч на 31 липня російські військові з систем С-300 обстріляли Немишлянський район Харкова.