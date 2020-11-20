У Харкові чоловік постраждав від вибуху гранати

У Харкові вдень 20 листопада від вибуху гранати в Слобідському районі міста постраждав чоловік. Про це повідомила місцева поліція.

Зазначається, що за попередньою інформацією, чоловік втратив руку. Більше ніхто не постраждав.

«Попередньо, в результаті події чоловіку ампутувало руку. Більше ніхто з громадян не постраждав.

«20 листопада об 11:46 до поліції надійшло повідомлення від жінки. Заявниця розповіла, що до квартири, розташованій на проспекті Гагаріна, прийшов її колишній чоловік та погрожує гранатою. У квартирі перебуває сестра заявниці та дитина 5 років», – мовиться у повідомленні.

На місце вибуху виїхав спецпідрозділ «КОРД», вибухотехніки та криміналістична лабораторія. В дію ввели спеціальну поліцейську операцію «Грім».