У Харкові стався вибух на підприємстві, загинула людина

У Харкові вночі 2 квітня стався вибух на підприємстві, розташованому на вулиці Новомосковській. Там займалися переробкою насіння соняшника на олію, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«До місця пожежі негайно направили відразу п’ять пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС на автоцистернах. На момент їх прибуття стало відомо, що у металевому ангарі стався вибух резервуару. В результаті вибуху дана будівля була зруйнована. Спостерігалось горіння уламків та залишків обладнання на площі 600 кв.м», – мовиться у повідомленні.

До боротьби з вогнем додатково залучили ще чотири пожежні автоцистерни та три одиниці спеціальної рятувальної техніки.

На місті пожежі виявили тіло загиблого працівника 1997 року народження. Щ один працівник, 1983 року народження, отримав опіки обличчя, його госпіталізували до місцевого опікового центру.

Вогонь вдалося локалізувати о 5:39. Рятувальники займаються остаточною ліквідацією локальних місць горіння.

Причина вибуху резервуару встановлюється.