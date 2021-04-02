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02 квітня 2021, Київ 11:49
Новини | Події

У Харкові стався вибух на підприємстві, загинула людина

У металевому ангарі підприємства стався вибух резервуару, причини інциденту з’ясовують

У Харкові вночі 2 квітня стався вибух на підприємстві, розташованому на вулиці Новомосковській. Там займалися переробкою насіння соняшника на олію, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«До місця пожежі негайно направили відразу п’ять пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС на автоцистернах. На момент їх прибуття стало відомо, що у металевому ангарі стався вибух резервуару. В результаті вибуху дана будівля була зруйнована. Спостерігалось горіння уламків та залишків обладнання на площі 600 кв.м», – мовиться у повідомленні.

До боротьби з вогнем додатково залучили ще чотири пожежні автоцистерни та три одиниці спеціальної рятувальної техніки.

На місті пожежі виявили тіло загиблого працівника 1997 року народження. Щ один працівник, 1983 року народження, отримав опіки обличчя, його госпіталізували до місцевого опікового центру.

Вогонь вдалося локалізувати о 5:39. Рятувальники займаються остаточною ліквідацією локальних місць горіння.

Причина вибуху резервуару встановлюється.

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