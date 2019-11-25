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25 листопада 2019, Київ 13:36
Новини | Події

Вибух у Харкові: невідомі підірвали авто адвоката

Сам адвокат Андрій Гагун, чию машину підірвали невідомі, заявляє, що, імовірно, вибух пов’язаний із його професійною діяльністю

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Невстановлений вибуховий пристрій спрацював під автомобілем, який, за даними Радіо Свобода, належить юристу Андрію Гагуну.

Вибух пролунав близько 10-ї ранку, в той час коли водій сідав в автомобіль. Чоловік не постраждав, самостійно зміг вибратися з машини. Внаслідок вибуху також пошкоджене авто, припарковане поруч із місцем вибуху, і вікна будинку.

«Спрацював вибуховий пристрій. За попередньою інформацією, його підклали біля машини на асфальт. Що саме вибухнуло – встановлюємо», – повідомив начальник управління Нацполіції в Харківській області Валерій Сокуренко.

За інформацією Радіо Свобода, у цьому ж будинку, біля якого стався вибух проживає голова Харківської обласної ради Сергій Чернов.

Нещодавно голова Харківської обласної держадміністрації Олексій Кучер заявляв, що на депутатів обласної ради і безпосередньо на її голову здійснюється тиск.

Сам адвокат Андрій Гагун, чию машину підірвали невідомі, заявляє, що, імовірно, вибух пов’язаний із його професійною діяльністю.

«На мою адресу вже неодноразово надходили погрози, я веду правозахисну діяльність, вважаю, що це замах конкретно на мене», – сказав адвокат Радіо Свобода.

На даний час на місці події працює слідчо-оперативна група.

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