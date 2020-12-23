Обвинуваченому в захопленні заручників на пошті в Харкові у 2017-му дали 10 років в’язниці – прокуратура

Суд у Харкові виніс обвинувальний вирок Володимиру Безуху, який захопив заручників у місцевому відділенні «Укрпошти» в грудні 2017 року.

«Київський районний суд визнав винним і призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі чоловікові, який захопив і утримував заручників у відділенні «Укрпошти» (ч.2 ст.147, ч. 2 ст.309, ч.2 ст.309, ч .1 ст.310 КК України). Після вивчення повного тексту вироку прокуратурою буде вирішено питання про його апеляційне оскарження», – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Як зауважили у прокуратурі, розгляд справи тривав три роки, оскільки склад суду змінювався тричі через те, що судді виходили на пенсію, і судовий розгляд починався з початку.



«Наразі вирок суду не набрав чинності, оскільки не сплинув строк на його апеляційне оскарження», – пояснили у відомстві.

30 грудня 2017 року у відділенні «Укрпошти» в Харкові забарикадувався чоловік, взявши в заручники 9 людей – трьох співробітників пошти та шістьох відвідувачів, серед яких були і двоє дітей. Ввечері того ж дня всіх заручників звільнили, чоловіка затримали. Ім’я затриманого – Володимир Безух, поліція казала про нього, що він вже був раніше судимий.