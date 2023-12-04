ДСНС: двоє людей загинули в Харкові внаслідок обвалу ґрунту

У Харкові двоє працівників газової служби загинули внаслідок обвалу ґрунту, повідомило місцеве управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«4 грудня о 18:26 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що під час проведення аварійних робіт працівниками газової служби на підземному газопроводі стався зсув ґрунту. Під шаром землі опинилися двоє чоловіків 1981 і 1975 р.н. Подія сталася на вулиці Шевченка міста Харкова», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники намагалися швидко відкопати чоловіків з-під землі, але витягли їх уже були без ознак життя, додали в управлінні.

У ДСНС кажуть, що правоохоронці «встановлюють усі обставини трагічного випадку».