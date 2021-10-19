На Харківщині 20 жовтня перевірятимуть систему оповіщення населення

У середу, 20 жовтня, у Харкові та області перевірятимуть систему оповіщення населення. Про це повідомили у Харківській ОДА.

Електросирени увімкнуть о 07:52 і 14:25.

«Уривчасте звучання електросирен означає: «Увага всім!». Почувши звучання, необхідно увімкнути телебачення (UA:Харків) або радіомовлення (дротове або ефірне на частоті 106,1 МГц) для прослуховування повідомлень, що передаються. Надалі діяти відповідно до отриманої інформації, – заявили у Департаменті цивільного захисту Харківської ОДА.

Зазначається, що під час планової технічної перевірки «необхідно зберігати спокій і продовжувати свої справи».