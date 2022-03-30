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Активність авіації над Харківщиною зменшилася після збиття російського винищувача – ОВА

30 березня в Харківській області українською системою ППО було знищено три російські літаки-винищувачі та безпілотник

Після збиття у Харківському районі 30 березня російського винищувача активність авіації над областю різко зменшилася, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

«Ворог хатично продовжує обстрілювати райони. Випускає снаряди із артилерії, мінометів, реактивної системи залпового вогню, аби дестабілізувати ситуацію, не дозволяючи повернутися до нормального життя. ЗСУ поступово виганяють ворога, зокрема по Дергачівському, Роганському напрямках. Сьогодні зранку, близько 11-ї години, у Харківському районі наші сили повітряної оборони збили російський винищувач. Після цього активність авіації над областю різко зменшилася», – повідомив Синєгубов.

За його словами, найкритичнішою точкою залишається Ізюм, де тривають бої.

За понад місяць війни у Харкові зруйновано близько 15% житлового фонду, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, знищено 1292 житлових будинки, а також 70 шкіл, 54 дитсадки та 16 лікарень. Понад дві сотні адмінбудівель – в руїнах.

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Чергові супутникові знімки компанії Satellite image ©2022 Maxar Technologies фіксують руйнування житлових кварталів Чернігова, Маріуполя, Києва та передмість російськими авіаударами і ракетними обстрілами

Раніше сьогодні Повітряне командування «Схід» повідомило, що 30 березня в Харківській області українською системою ППО було знищено три російські літаки-винищувачі та безпілотник.

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