У Харківській області отруїлися десятки учнів ліцею

У місті Дергачі Харківської області 18 листопада отруїлися десятки учнів місцевого ліцею. Про це повідомляє Харківський обласний лабораторний центр.
«За даними екстрених повідомлень, направлених із закладів охорони здоров’я, попередній діагноз – харчова токсикоінфекція, гострий гастроентероколіт», – мовиться у повідомленні.
Станом на 19 листопада, хворіють 37 учнів.
«Всі захворілі перебувають на амбулаторному лікуванні», – заявили у лабораторному центрі.
Що стало причиною отруєння, з’ясовується.
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