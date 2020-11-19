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19 листопада 2020, Київ 15:43
Новини | Події

У Харківській області отруїлися десятки учнів ліцею

У місті Дергачі Харківської області 18 листопада отруїлися десятки учнів місцевого ліцею. Про це повідомляє Харківський обласний лабораторний центр.

«За даними екстрених повідомлень, направлених із закладів охорони здоров’я, попередній діагноз – харчова токсикоінфекція, гострий гастроентероколіт», – мовиться у повідомленні.

Станом на 19 листопада, хворіють 37 учнів.

«Всі захворілі перебувають на амбулаторному лікуванні», – заявили у лабораторному центрі.

Що стало причиною отруєння, з’ясовується.

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