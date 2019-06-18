У Києві підписали міжконфесійну хартію про паліативну допомогу літнім людям

У Києві представники християнських конфесій, мусульманської та юдейської спільнот підписали міжконфесійну «Хартію релігійних організацій про надання паліативної допомоги людям старшого віку».

Цей документ ініційовали члени Комісії з питань соціального служіння Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій, яку підтримали у міністерствах соціальної політики та охорони здоров`я України, а також офісі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

До розробки документу були залучені парламентарі, урядовці, служби соціального служіння церков та громадські організації, повідомив кореспондентові Радіо Свобода керівник благодійної організації «ЕЛЕОС-Україна» капелан Сергій Дмитрієв.

За його словами, хартія передбачає підтримку літніх людей, які часто мають гірший доступ до якісних послуг системи охорони здоров`я, та їхніх родин.

«Упродовж кількох років священики, народні депутати, експерти різних державних інституцій та громадських організацій накопичували й аналізували інформацію щодо того, як зменшити біль і страждання людей літнього віку. Ми обговорювали питання співпраці між владою і громадськістю, експертами і рідними невиліковно хворих літніх людей, результатом цієї складної і кропіткої праці стало ухвалення хартії», – пояснив священик.

За даними Міністерства соціальної політики, Україна Україна входить до 30 найстаріших країн світу за часткою осіб віком 60 років і старше. Повідомляється, що частка осіб віком 60+ до 2025 року становитиме 25 відсотків від населення України.