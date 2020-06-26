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26 червня 2020, Київ 18:23
Новини | Політика

У Херсоні місцеві ЗМІ оголосили бойкот візиту Зеленського

Президент України Володимир Зеленський

У Херсоні місцеві журналісти та засоби інформації, яких не акредитували на зустріч із президентом Володимиром Зеленським 26 червня, бойкотують його візит. Про це повідомляють самі журналісти в соціальних мережах, а видання, яким не надали акредитації, публікують порожні сторінки під заголовками про приїзд глави держави і нібито надані ним ексклюзивні коментарі. Також про це пишуть «Детектор-медіа» та Інститут масової інформації.

За даними ТРК «Перший регіональний», висвітлювати візит президента запросили лише «лояльні ЗМІ».

Перебування Зеленського в Херсонській області широко висвітлює офіційний сайт глави держави. Він, зокрема, містить матеріали із заголовками «Глава держави ознайомився з реконструкцією аеропорту «Херсон» та отримав у подарунок кримськотатарський прапор», «Володимир Зеленський взяв участь у церемонії підписання угоди про першу морську концесію в Україні», «Велике будівництво»: Президент ознайомився з капітальним ремонтом Чорнобаївського навчально-виховного комплексу на Херсонщині» та «Володимир Зеленський оглянув роботу пункту габаритно-вагового контролю в Херсонській області».

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