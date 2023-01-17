Війська РФ збільшили кількість блокпостів та посилили фільтрацію на окупованій Херсонщині – депутат

На лівобережній Херсонщині, яка все ще перебуває під російською окупацією, збільшилася кількість блокпостів, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

«От, наприклад, ось на відстані близько 30 км нещодавно було два блокпости, це про Каховку ми кажемо, Каховський район. На сьогодні таких блокпостів вже шість. І відповідно на кожному блокпості збільшилась присутність військових. Також відзначається збільшення присутності військових і по окупованих містах – Каховці, Новій Каховці», – каже Хлань.

Він пов'язує це з посиленням тиску РФ на жителів окупованої Херсонщини

«Відзначається збільшення кількості робітників ФСБ для тиску на людей, які залишилися в окупації. Зараз цей тиск посилився доволі суттєво і відзначається те, що ФСБшники почали чергову серію своїх фільтраційних заходів, з новою хвилею, з новою жорстокістю. Відбувається обхід по будинках, відбуваються обшуки та затримання», – стверджує депутат.

З огляду на бойові дії та окупацію Росією частини сходу України, редакція не може отримати офіційне підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Проте лівобережжя Херсонщини все ще перебуває під контролем російських окупантів.