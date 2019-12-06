Влада і ОБСЕ вивчатимуть «конфліктні настрої» щодо кримчан на Херсонщині – Ілляшенко

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України разом із ОБСЄ у рамках меморандуму спільно моніторитимуть конфліктні настрої щодо кримчан на Херсонщині, заявив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заступник міністра з питань Криму і євроінтеграції Олексій Ілляшенко.

«Проєкт називається «Розширення географії імплементації показників щодо оцінок виникнення конфліктів в суспільствах, на які негативно вплинули наслідки конфлікту». Йдеться про вивчення настроїв та лояльності місцевих до кримчан. У нас дійсно є інформація про те, що на прилеглих територіях існують конфлікти і непорозуміння між людьми, лояльними до Росії, і навпаки», – сказав Ілляшенко.

За його словами, проєкт моніторингу охопить Каланчак, Новоолексіївку та Херсон в рамках меморандуму з ОБСЄ та Швейцарією, що був підписаний ще в середині жовтня.

Він зазначив, що результати моніторингу можуть допомогти зрозуміти, де краще розміщувати сервісні центри для кримчан і наскільки місцеве населення готове до таких змін.

Раніше в представництві президента України в АР Крим підтримали ідею облаштування на адмінкордоні з Кримом сервісного центру з надання адмінпослуг і автостанції.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду/виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».