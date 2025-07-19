На Херсонщині троє волонтерів підірвались на російській міні – ОВА

У Велетенському на Херсонщині вчора ввечері троє волонтерів підірвались на російській міні, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.



«Авто, в якому вони перебували, наїхав на вибуховий пристрій. Чоловіки, 30, 32 та 57 років, дістали мінно-вибухові травми та контузії», – йдеться у повідомленні.



За даними ОВА, стан потерпілих – легкий, медики призначили їм амбулаторне лікування.

Рятувальники нагадують, що міни та вибухонебезпечні предмети досі залишаються на полях, у лісосмугах і навіть уздовж доріг. ДСНС закликає уникати підозрілих місць, не торкатися незнайомих речей і не ходити в ліси, на поля, до річок, особливо поблизу зон бойових дій.

На початку квітня Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що з лютого 2022 року через вибухонебезпечні предмети в Україні загинули 336 людей, з них 18 дітей. Поранень зазнали 825 людей, з них 92 дитини. За даними рятувальників, близько 139 тисяч квадратних кілометрів (23% від загальної площі України) є потенційно небезпечними.

У лютому Мінекономіки повідомило, що потреби України в розмінуванні територій, які зазнали впливу війни, становлять 29,8 мільярда доларів.



