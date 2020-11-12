Волейбол: «Хімік» зазнав поразки у Кубку ЄКВ

Жіночий волейбольний клуб «Хімік» поступився турецькому «Галатасараю» в Кубку ЄКВ (Європейської конфедерації волейболу).

Клуб із Туреччини був сильнішим у всіх трьох партіях – 0:3 (17:25, 18:25, 19:25).

Найрезультативнішим гравцем матчу стала українська нападниця «Галатасараю» Олеся Рихлюк. На її рахунку 21 очко. У складі «Хіміка» найбільше очок набрала догравальниця Юлія Бойко – 14.

Матч-відповідь між цими командами відбудеться 26 листопада у Стамбулі.

Раніше поразки у Кубку ЄКВ зазнав ще один представник України – «Прометей». Команда з Кам'янського не впоралася з румунським Тирговіште – 1:3 (25:21, 24:26, 19:25, 16:25).

Сезон 2020/2021 українські клуби розпочинали в Лізі чемпіонів один проти одного. У рамках першого раунду кваліфікації «Хімік» виявився сильнішим і пробився до наступного етапу. Проте на шляху до групового раунду український клуб зупинила команда «Савіно Дель Бене» з Флоренції. Тож і «Прометей», і «Хімік» продовжують свій євросезон у Кубку ЄКВ.