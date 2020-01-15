Фігурантів червоногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» етапували з Криму до російського Краснодара

Трьох фігурантів червоногвардійської групи «Хізб ут-Тахрір» 15 січня вивезли з сімферопольського СІЗО в колонію російського Краснодара близько, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Раніше сьогодні друг родин заарештованих Сервер Каймаканов громадському об’єднанню «Кримська солідарність», що у нього не прийняли передачу в слідчому ізоляторі міста Сімферополя.

«Я спробував здійснити сьогодні передачі Рустему Емірусеінову, Арсену Абхаірову, Ескендеру Абдулганієву, але у мене її не прийняли, аргументуючи це тим, що в СІЗО №1 таких на сьогоднішній день немає. Вибули. Куди точно – мені невідомо», – прокоментував Каймаканов.

Кінцевий пункт етапування трьох фігурантів – Ростов-на-Дону, де в Південному окружному військовому суді у Емірусеінова, Абхаірова і Абдулганієва заплановані судові засідання по суті. Наступне засідання – 20 січня.

Російські офіційні органи публічно не коментують етапування фігурантів справи.

У грудні 2019 року суд в Росії продовжив на пів року арешт фігурантів червоногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» – до 13 червня 2020 року.

У лютому 2019 року в будинках кримських татар в селищі Октябрське Красногвардійського району російські силовики провели обшуки. Пізніше в управління ФСБ в Сімферополі відвезли Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаірова і Рустема Емірусеінова.

ФСБ Росії стверджує, що затримані жителі Красногвардійського району причетні до діяльності забороненої в Росії і в анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».