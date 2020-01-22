Ще один фігурант севастопольської «справи Хізб ут-Тахрір» вийшов з російської колонії

Другий фігурант севастопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Нурі Прімов вийшов з російської колонії, повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Рустем Кямілєв.

«Нурі почувається прекрасно, все добре. Зараз купуємо йому одяг, щоб він міг переодягнути тюремну робу. Всі документи, паспорт і дипломи, вилучені під час обшуку в Криму, йому повернули. Сподіваємося, що завтра він вже буде вдома», – повідомив адвокат.

Він зазначив, що після звільнення Нурі Прімова з колонії, за ними, як виглядає, стежать співробітники ФСБ.

«Зараз ходимо по місту і помічаємо за собою стеження. Ніхто не підходить, просто спостерігають, куди ми прямуємо. Також під колонією були журналісти каналу «Росія 24», від коментарів всі, зрозуміло, відмовилися», – додав Кямілєв.

Раніше сьогодні повідомлялося, що з російського ув’язнення був звільнений фігурант севастопольської групи у «справі Хізб ут-Тахрір» Рустем Ваїтов.

У вересні 2017 року Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону оголосив вирок, згідно з яким севастопольці Ферат Сайфуллаєв, Рустем Ваїтов і Нурі Прімов, що проходили у справі «Хізб ут-Тахрір», отримали по п’ять років виправної колонії загального режиму.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об'єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.