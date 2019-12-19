Двох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» переводять з психлікарні у СІЗО – адвокат

Фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Ремзі Бекірова і Рустема Сейтхалілова переводять з психіатричної лікарні в СІЗО Сімферополя, повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність» з посиланням його адвоката Едема Семедляєва.

«Сьогодні вранці я відвідав Кримську республіканську психіатричну лікарню №1, щоб потрапити на побачення з цивільним журналістом Ремзі Бекіровим. Однак мене не пустили, посилаючись на те, що його і ще одного фігуранта їх кримінальної справи Рустема Сейтхалілова сьогодні етапують з лікарні в СІЗО Сімферополя. Психіатрична «експертиза» завершена», – повідомив адвокат.

Наприкінці листопада обох чоловіків перевели в психіатричну лікарню для проведення експертизи.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в анексованому Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі представників громадського об’єднання «Кримська солідарність». Всього були затримані 24 людини, яких підозрюють в участі та організації забороненої в Росії і в анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір». 27 і 28 березня підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя заарештував всіх затриманих.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» і цивільних журналістів. Він закликав до їх негайного звільнення з СІЗО. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що ці заклики представника ОБСЄ викликають «подив».