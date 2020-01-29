За двома фігурантами «справи Хізб ут-Тахрір» ведуть цілодобовий відеонагляд у російському СІЗО

Двоє фігурантів красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» Арсен Абхаіров і Ескендер Абдулганієв перебувають у спецблоку СІЗО російського Ростова-на-Дону, повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Рустем Кямілєв.

«Емірусеінов вже етапований і перебуває в звичайній камері, однак, Абхаірова і Абдулганієва розмістили в спецблок, де вони перебувають під цілодобовим відеоспостереженням», – розповів адвокат.

За його словами, Емірусеінов скаржиться на зубний біль і просить передати йому необхідні ліки, а Абхаіров не зміг взяти участь в засіданні російського суду стоячи через біль у спині.

29 січня Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону почав розгляд по суті справи фігурантів красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» Рустема Емірусеінова, Арсена Абхаірова і Ескендера Абдулганієва.

У грудні 2019 року суд в Росії продовжив на пів року арешт фігурантів красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» до 13 червня 2020 року.

У лютому 2019 року в будинках кримських татар в селищі Октябрське Красногвардійського району російські силовики провели обшуки. Пізніше в управління ФСБ Росії в Сімферополі відвезли Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаірова і Рустема Емірусеінова.

ФСБ Росії стверджує, що затримані жителі Красногвардійського району причетні до діяльності забороненої в Росії і анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».