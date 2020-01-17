Фігурант «справи Хізб ут-Тахрір» може втратити слух через бездіяльність медиків російського СІЗО – адвокат

Захист фігуранта ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Арсена Джеппарова 17 січня відвідала його в СІЗО міста Шахти у Ростовській області Росії. Джеппарова опитали під протокол щодо стану його здоров’я і умов утримання, написав адвокат Айдер Азаматов у фейсбуці.

«Арсен дуже незадоволений умовами утримання і «якістю» медичної допомоги, просив захисника, щоб його перевезли в СІЗО-1 Ростова-на-Дону, так як там хоч ставлення до людей більш-менш нормальне, на відміну від СІЗО міста Шахти. Стан здоров’я Арсена поганий. Його відвели до фельдшера, який оглянувши його фурункули (чиряки), що з’явилися за вухом, дав йому антибіотики і сказав, що потрібно пропити шість днів – і це все, що може медичний працівник ізолятора», – зазначив адвокат.

За його словами, Джеппарову не хочуть проводити необхідні медичні процедури, бо в будь-який момент може знадобитися його участь в суді.

«Арсен пояснив захиснику, що у вусі у нього з’явилися різні шуми і у нього погіршується слух, в вусі «стріляє», з’явився біль», – додав Азаматов.

Адвокат зазначив, що Джеппаров домагався зустрічі з фельдшером СІЗО близько місяця.

«Вважаю таку бездіяльність з боку СІЗО міста Шахти тортурами щодо Джеппарова, які вже призвели до проблем зі здоров’ям. Очевидно, захист Джеппарова буде реагувати на такі порушення прав людини, пов’язані з отриманням належної і кваліфікованої медичної допомоги в умовах СІЗО», – заявив адвокат Джеппарова.

Коментарі співробітників адміністрації СІЗО міста Шахти з приводу відмови в наданні медичної допомоги фігуранту ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» поки відсутні.

Днями українська омбудсмен повідомила, що у Джеппарова з’явилася пухлина.

Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону 12 листопада засудив до ув’язнення в колонії шістьох фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір». Згідно з рішенням суду, Муслім Алієв засуджений до 19 років ув’язнення, Інвер Бекіров – до 18 років, Емір-Усеїн Куку – до 12 років, Вадим Сірук – до 12 років, Арсен Джеппаров – до 7 років і Рефат Алімов – до 8 років.

Відбувати ці терміни вони будуть в колонії суворого режиму.

Обвинувачені у цій справі були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують у причетності до забороненої у Росії ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір».

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії звільнити фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір».