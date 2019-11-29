П’ятеро фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» перебуватимуть під арештом до 15 лютого – адвокат

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляцію і залишив в СІЗО п’ятьох фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір», повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Таким чином Фарход Базаров, Акім Бекіров, Яшар Муедінов, Сеітвелі Сейтабдієв і Рустем Сейтхалілов залишаться під арештом до 15 лютого 2020 року.

«Я клопотав про відкладення засідання, оскільки мій підзахисний (Рустем Сейтхалілов – ред.) не був доставлений в залу суду, але суд це клопотання відхилив. Були розглянуті всі три апеляційні скарги. Досить передбачувано вони були відхилені. Суд залишив постанову про арешт до 15 лютого в силі», – розповів адвокат Костянтин Рустемов.

Напередодні підконтрольний Росії Верховний суд Криму залишив під арештом чотирьох фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір». Раніше повідомлялося, що п’ятьох фігурантів цієї справи етапували з Сімферопольського СІЗО №1 в сусідню Росію.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Всього було затримано 24-х активістів.

Обвинуваченими у цій справі проходять 25 кримських татар, 23 з яких вивезено в СІЗО Ростова-на-Дону, Таганрога і Шахти, один – Раім Айвазов – перебуває в СІЗО Сімферополя, ще один – Едем Яячіков – зник, його місце перебування невідоме з 27 березня.

Раніше представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» після масових обшуків 27 березня в анексованому Криму, закликавши до їх негайного звільнення з російського СІЗО. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що заклики Дезіра викликають «подив».