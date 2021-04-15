Хмельницький отримав щорічну найвищу премію ПАРЄ, Львів – другу найвищу

Парламентська асамблея Ради Європи оголосила місто Хмельницький переможцем щорічної премії Europe Prize, повідомила пресслужба ПАРЄ.

«Хмельницький активно співпрацює з 13 містами-побратимами… Місто постійно намагається розвинути свою співпрацю і встановити економічні, наукові, технічні й культурні партнерства з усе новими містами. Воно також дуже уважно ставиться до екологічних питань і веде проєкти в цій галузі…» – мовиться, серед іншого, в повідомленні ПАРЄ.

До шорт-листа цієї нагороди потрапили ще три міста Європи: Бамберґ і Мюнстер у Німеччині й Кельце в Польщі.

Крім того, другий ступінь відзнаки, Почесний знак, цього року отримав, серед інших, український Львів.

Приз Європи (The Europe Prize, Le Prix de l’Europe, в інших перекладах – Європейський приз, Премія Європи, Європейська премія) започаткувала 1955 року Парламентська асамблея Ради Європи. Він ділиться на чотири ступені, в порядку зростання: Європейський диплом, Почесний прапор, Почесний знак і власне Приз Європи.

Такі відзнаки органам місцевої влади за особливі досягнення в галузі європейської інтеграції присуджують лише один раз. Європейський диплом є необов’язковим ступенем, а Почесний прапор і Почесний знак місто має отримати по черзі обов’язково, щоб мати право претендувати на Приз Європи.

В Україні Приз Європи дотепер мали тільки Харків, який отримав його 2010 року, й Івано-Франківськ 2018-го. Почесний знак на цей час мають також Вінниця, Одеса, Тернопіль і Луцьк, Почесний прапор – Київ, Рівне, Черкаси, Чорноморськ і Суми. Ще низка міст – зокрема, Полтава, Чернігів, Євпаторія, Прилуки чи Трускавець, – нагороджені Європейським дипломом.