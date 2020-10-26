Головнокомандувач ЗСУ зробив заяву про «квартири від держави» і «вказівки» щодо призову музиканта, волонтера Тополі

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак оприлюднив 26 жовтня заяву, в якій заявив про тенденцію поширення «маніпулятивних повідомлень» для дискредитації керівництва ЗСУ.

«Є відвертою неправдою начебто моя вказівка військовому комісаріату «про призов окремого громадянина», про що дізнався, як і вся українська спільнота, із соціальних мереж. Не відповідає дійсності й інформація щодо порушення мною житлового законодавства. Дані про нерухомість посадових осіб зазначено в щорічних деклараціях, з якими може ознайомитися будь-хто. У моїх деклараціях вказано, що отримані від держави житлові квадратні метри (83,1 м.кв.) за попередніми місцями служби повернуто Міністерству оборони повною мірою, навіть більшою площею (97 м.кв.). Я не впевнений, що хтось так робив до мене…Клопотання про надання штатно-посадового (службового) житла, з урахуванням зазначеного вище та зміною сімейного стану, надано Міністру оборони відповідно до вимог чинного законодавства України», – йдеться в заяві Хомчака, поширеній Генштабом ЗСУ.

Руслан Хомчак заявив, що за фактом передачі оприлюднених службових документів, що, як він стверджує, містять його персональні дані, призначено службову перевірку.

«Поширення неправдивих та маніпулятивних повідомлень є складовими цілеспрямованої інформаційної атаки. Гібридна війна ближче, ніж здається. Перевіряйте інформацію перед оприлюдненням, користуйтеся офіційними джерелами», – додав Хомчак.

20 жовтня музикант і волонтер Тарас Тополя розмістив у соцмережі фейсбук інформацію про буцімто отримання головнокомандувачем Збройних сил України квартири від держави у Києві на додачу до двох існуючих. Тополя також залишив критичні коментарі щодо персони новопризначеної головою Чернігівської ОДА Анни Коваленко, яка нещодавно стала дружиною Хомчака. Пізніше музикант і волонтер Тополя, який також є багатодітним батьком, повідомив, що після його допису у мережі ним зацікавився віськкомат для ймовірного призову із запасу.