У Хорватії зафіксували два землетруси, свідчать дані на сайті Європейської геологічної служби.

Перший стався о 7:28 за Києвом. Епіцентр поштовхів розташовувався у 49 кілометрах на південний схід від Загреба на глибині 10 кілометрів. Його потужність становила 5,2.

Другий землетрус зафіксували о 8:49 у 51 кілометрі на південний схід від Загреба також на глибині 10 кілометрів. Потужність поштовхів оцінили в п’ять балів.

Місцеві ЗМІ повідомляють про руйнвання в районі міста Сісак. Інформації про жертв немає.