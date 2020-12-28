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28 грудня 2020, Київ 11:17
Новини | Міжнародні

У Хорватії зафіксували два землетруси

Наслідки землетрусу в Загребі, Хорватія, 22 березня 2020 року (архівне фото)

У Хорватії зафіксували два землетруси, свідчать дані на сайті Європейської геологічної служби.

Перший стався о 7:28 за Києвом. Епіцентр поштовхів розташовувався у 49 кілометрах на південний схід від Загреба на глибині 10 кілометрів. Його потужність становила 5,2.

Другий землетрус зафіксували о 8:49 у 51 кілометрі на південний схід від Загреба також на глибині 10 кілометрів. Потужність поштовхів оцінили в п’ять балів.

Місцеві ЗМІ повідомляють про руйнвання в районі міста Сісак. Інформації про жертв немає.

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