Хорватія опрацьовує надання Києву 14 вертольотів Мі-8 – міністр оборони під час візиту до України

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із міністром оборони Хорватії Маріо Баножичем, під час якої обговорювали перспективу отримання вертольотів Мі-8 та посилення української ППО, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

За словами міністра оборони Хорватії, наразі уряд опрацьовує передачу Україні чотирнадцяти вертольотів Мі-8.

«Одним із кроків такої підтримки є рішення, яке нині перебуває на розгляді нашого уряду. Один із пунктів цього рішення – це вертольоти, і я сподіваюсь, що найближчим часом ми зможемо передати їх Україні», – зазначив Маріо Баножич.



Резніков повідомив, що зі своїм колегою з Хорватії обговорили «українські потреби і пріоритети».

«Це стосується насамперед протиповітряної оборони та різних засобів – від серйозних й потужних до ПЗРК – тобто ручних комплексів як «Стріла» та «Ігла», які Хорватія знову може надати Україні», – сказав міністр.

Як повідомляє пресслужба міністерства оборони Хорватії, під час свого одноденного візиту до Одеси Маріо Баножич повідомив, що Україна й надалі може розраховувати на Хорватію, яка від початку російської агресії надає Україні всебічну допомогу: дипломатичну, політичну, фінансову, технічну та гуманітарну, зокрема, надаючи притулок українським біженцям і запроваджуючи санкції проти Росії та Білорусі.