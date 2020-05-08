У Хорватії подав у відставку міністр оборони

Премʼєр-міністр Хорватії Андрей Пленкович прийняв відставку міністра оборони країни Даміра Крстичевича, у яку той вирішив піти через падіння війського літака й загибель двох офіцерів 7 травня під час планових навчань, повідоляє кореспондент Радіо Свобода.

Голова уряду Хорватії заявив, що міністр не несе політичну відповідальність за катастрофу, а його відставку він прийняв через те, що Крстичевич дуже емоційно сприйняв те, що сталося.

Досі невідомі причини аварії літака, що впав недодалік Задра на Адріатичному морі. Премʼєр Пленкович заявив, що найближчим часом не буде призначати нового міністра оборони. Виконувачем обовʼязків він призначить одного з секретарів у міністерстві.

Відставку міністра оборони Хорватії Даміра Крстичевича оглядачі назвали моральним вчинком, оскільки високопоставлені урядовці не часто беруть на себе відповідальність за те, до чого особисто не були причетні.