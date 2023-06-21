У Хорватії розбився іноземний військовий гелікоптер – Міноборони

Міністерство оборони Хорватії повідомило, що іноземний військовий гелікоптер розбився в центральній частині країни.

«Гелікоптер не належить Збройним силам Хорватії», – йдеться в заяві від 21 червня.

Міністерство не надає подробиць про аварію, яка сталася поблизу міста Шибеник.



За повідомленнями хорватських ЗМІ, цитованими французьким інформаційним агентством AFP, гелікоптер із трьома людьми на борту належав військовим сусідньої Угорщини, яка є членом НАТО. Про долю екіпажу наразі нічого невідомо.