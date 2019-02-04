З банку «Хрещатик» перед його банкрутством вивели 2,3 млрд гривень – Фонд гарантування вкладів

З банку «Хрещатик» за кілька місяців перед його банкрутством вивели майже 2,3 мільярда гривень, повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

У відомстві заявили, що перед створенням тимчасової адміністрації управління банку купували «цінні» папери компаній з ознаками фіктивності.

«На момент запровадження тимчасової адміністрації таких облігацій на балансі ПАТ «КБ «Хрещатик» було виявлено загалом на 2,3 мільярда гривень. При цьому майже 85% з них виявились незабезпеченими, і у 91,8% випадків емітенти виявилися пов’язаними з банком особами. Після того, як термін погашення облігацій сплив, кошти банку повернуті не були», – заявили у фонді.

Заступниця директора-розпорядника фонду Світлана Рекрут розповіла, що через це до правоохоронних органів спрямували 77 заяв.

Національний банк України 5 квітня 2016 року визнав неплатоспроможним банк «Хрещатик», в якому місту Києву належить 25%, і передав його до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який ввів у нього тимчасову адміністрацію.