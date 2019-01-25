Рух Хрещатиком знову перекриватимуть на вихідні і свята з 26 січня – КМДА

Від 26 січня рух Хрещатиком у центрі Києва знову перекриватимуть на вихідні і свята, повідомили у Київській державній міськадміністрації.

За повідомленням, вже цієї суботи рух «головною» вулицею столиці перекриють для транспорту і відкриють – для пішоходів.

У мерії пояснили, що це пов’язано із завершенням демонтажу новорічного містечка на Володимирському проїзді. Там уже відновили повноцінний рух транспорту у звичному режимі.

Хрещатик буде перекритий для руху транспорту в суботу, 26 січня, із 19:00 до 22:00, у неділю, 27 січня, із 10:00 до 22:00, уточнили в мерії.

Рух транспорту на вулиці Хрещатик у вихідні та святкові дні відкрили з 7 грудня 2018 року до 24 січня 2019 року.