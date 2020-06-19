У США помер син колишнього радянського лідера Микити Хрущова

Син колишнього першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова, колишній викладач престижного американського Браунівського університету Сергій Хрущов помер на 85 році життя у США. Про це Російській службі Радіо Свобода повідомила правнучка колишнього радянського лідера Ніна Хрущова.

Хрущов-молодший народився в 1935 році. У 1958 році закінчив Московський енергетичний інститут. Займався розробкою балістичних ракет, пілотованих космічних апаратів, викладав спочатку у Москві, а з 1991 року – у США, в одному з найпрестижніших американських вишів –Браунівському університеті. Жив у Род-Айленді. Написав трилогію про батька.