Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
19 червня 2020, Київ 11:07
Новини | Міжнародні

У США помер син колишнього радянського лідера Микити Хрущова

Сергій Хрущов (фото 2010 року)

Син колишнього першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова, колишній викладач престижного американського Браунівського університету Сергій Хрущов помер на 85 році життя у США. Про це Російській службі Радіо Свобода повідомила правнучка колишнього радянського лідера Ніна Хрущова.

Хрущов-молодший народився в 1935 році. У 1958 році закінчив Московський енергетичний інститут. Займався розробкою балістичних ракет, пілотованих космічних апаратів, викладав спочатку у Москві, а з 1991 року – у США, в одному з найпрестижніших американських вишів –Браунівському університеті. Жив у Род-Айленді. Написав трилогію про батька.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG