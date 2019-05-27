ВООЗ визнала «вигорання» хворобою – AFP

Всесвітня організація охорони здоров’я вперше включила емоційне вигорання до своєї Міжнародної класифікації хвороб, повідомив речник ВООЗ Тарік Ясаревіч, передає агентство Agence France-Presse. Рішення було ухвалене під час засідання Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я у швейцарській Женеві.

Згідно з ним, вигорання описане як «синдром, який виникає як результат хронічного стресу на роботі, що не був успішно врегульований».

У Всесвітній організації охорони здоров’я повідомили про три симптоми вигорання: відчуття виснаження; підвищена психічна віддаленість від роботи або почуття негативізму або цинізму, пов'язаного з роботою; зниження професійної ефективності.