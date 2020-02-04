Автор підручника «Всесвітньої історії» розповів, чому на його сторінках з’явився Кіану Рівз

Канадський актор Кіану Рівз потрапив на сторінки українського підручника «Всесвітньої історії» для 10 класу цілеспрямовано, повідомив автор книги, історик Ігор Щупак у Facebook.

«Чому в шкільному підручнику розміщено не оригінальне фото, а мем? У цього є своя коротка історія. Коли дизайнер підручника, який спільно зі мною підбирав ілюстрації до книги, показав мені сторінку зі світлиною, «доповненою» Кіану Рівзом. Я спочатку не побачив цієї маленької фігурки. Але потім, помітивши мем, запропонував залишити його. Я згадав, як наприкінці 1990-х років в одному навчальному посібнику було поміщено портрет Октавіана Августа з підписом «Юлій Цезар». За довгі роки використання книги це помітили і написали про це… нуль читачів», – заявив Щупак.

За словами історика, він задався питанням: наскільки уважно читають підручники, працюють над ілюстраціями по темі.

Напередодні в соціальних мережах почали поширювати світлини підручника «Всесвітньої історії» для 10 класу 2018 року. У параграфі «США в міжвоєнний період» оприлюднена видозмінена фотографія «Обід на хмарочосі» 1932 року. На ній домальований Кіану Рівз.