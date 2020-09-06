Кількість хворих на COVID-19 в ЗСУ зросла до 638

Кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 серед військовослужбовців Збройних сил України зросла до 638, за попередню добу виявили 37 нових випадків, повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

За даними Медсил, за час пандемії від захорювання померли шестеро військових, 1 303 вилікувалися.

«На лікуванні в закладах охорони здоров’я перебуває шестеро осіб... Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 31 особа», – повідомляють Медичні сили.

Протягом доби 5 вересня в Україні зареєстрували 2 107 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19.

Станом на ранок 6 вересня загальна кількість людей, які захворіли – 135 894, з них 2 846 людей померли, 62 227 одужали.