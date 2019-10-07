Кім Кардаш’ян охрестила дітей у Вірменії

Американська телезірка вірменського походження Кім Кардаш’ян охрестила 7 жовтня своїх молодших дітей у головному храмі Вірменської апостольської церкви – кафедральному соборі Ечміадзин у місті Вагаршапаті неподалік столиці Вірменії Єревана.

Вона прибула туди разом зі старшою сестрою Кортні й її дітьми. Дітей охрестили в перебігу приватного обряду, але без ніяких спеціальних церемоній, повідомив директор інформаційного департаменту патріархії отець Ваграм Мелік’ян. За його словами, «як і всі інші родини, вони зареєструвалися наперед і прийшли у призначений час».

У Кім Кардаш’ян із її чоловіком, музикантом Каньє Вестом, четверо дітей. Нині хрестилися троє молодших; найстаршу дочку Кардаш’ян охрестила раніше у храмі Вірменської апостольської церкви в Єрусалимі.

Кардаш’ян пишається своїм вірменським походженням – звідти до США її предки перебралися ще наприкінці 19-го століття. Нині вона перебуває в Єревані для участі у Всесвітній конференції з інформаційних технологій, де має виступати як спеціальний промовець і ведуча робочої групи.

Вірменська апостольська церква – християнська церква, що належить до так званих давньосхідних церков – вони відокремилися від решти християнства ще в п’ятому столітті, задовго до «Великого розколу» 1054 року на течії, відомі нині як католики і православні. Храм Ечміадзин – головний її храм, там же має резиденцію і глава цієї церкви, верховний патріарх і католикос усіх вірмен7