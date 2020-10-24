Кінотеатрам дозволено працювати у «червоній» зоні карантину. Про це 24 жовтня повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України

«Як і в багатьох країнах Європи – тепер і в Україні кінотеатрам дозволено працювати у «червоній» зоні карантину. Відвідувачі тут можуть відчувати себе безпечно – маски, кондиціювання, розсадка через крісло – 50% залу», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що відповідне рішення ухвалила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за ініціативи МКІП та представників мереж кінотеатрів.

Наразі МКІП, мовиться далі, вивчає та аналізує ситуацію щодо подальшої роботи закладів культури в «червоних» зонах – в першу чергу театрів та музеїв.

«Таке рішення не тільки дозволить глядачам отримати «свіжий ковток повітря» від нових фільмів чи вистав, але й дозволить вижити культурним інституціям в період карантину», – пояснюють у міністерстві.

Відповідно до рішення державної комісії з 23 жовтня 2020 року до «червоної» зони потрапили Чернігів, Чернівці, Хмельницький, Харків, Тернопіль, Суми, Рівне, Полтава, Миколаїв, Івано-Франківськ та інші міста та райони України.

За час епідемії на території України підтвердили 337 410 випадків коронавірусної хвороби. Померли 6 289 людей, одужали – 139 755.