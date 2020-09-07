Газета назвала володарів «золотих паспортів» Кіпру. Серед них – Коломойський та екссекретар РНБО

Кіпрська газета Politis оприлюднила список громадян, які у 2008-2012 роках завдяки інвестиціям отримали так звані «золоті паспорти» Кіпру. До нього увійшли 34 людини, більшість – росіяни та українці.

Серед українських підприємців паспорт отримали:

бізнесмен Ігор Коломойський;

співзасновник і співвласник фінансової групи «Приват» Геннадій Боголюбов;

колишній секретар Ради національної безпеки та оборони України (2006-2007), співвласник корпорації «Індустріальний союз Донбасу» Віталій Гайдук;

керівник групи «Енергетичний стандарт» Костянтин Григоришин.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

За даними газети Politis, прізвища зі списку перераховані в листі президента Кіпру Нікоса Анастасіадіса лідерам політичних партій країни. Раніше цей перелік був засекречений, але пізніше гриф «секретно» зняли. Стосовно 30 власників «золотих паспортів» почали розслідування.

У серпні Кіпр вирішив змінити умови програми отримання громадянства в обмін на інвестиції. Тепер «політично значимі особи» (депутати, високопоставлені чиновники, судді, мери, посли), які залишили посаду більш ніж рік тому. Вони повинні довести джерело походження капіталів та мати довідку про відсутність судимості.

За умовами кіпрської програми отримання громадянства, претендент на паспорт повинен інвестувати в кіпрську економіку 2-2,5 мільйона доларів. Щонайменше 500 тисяч доларів із цієї суми повинні бути витрачені на купівлю житла для постійного проживання на території країни.