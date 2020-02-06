У США у віці 103 років помер актор Кірк Дуглас

У США у віці 103 років помер легендарний актор Кірк Дуглас. Про це повідомила його сім’я.

Його син, голлівудський актор Майкл Дуглас написав у «Інстаграмі»: «Для всього світу мій батько був легендою, актором з золотого століття кінематографа, гуманістом, чия прихильність ідеям справедливості повинна бути прикладом для всіх нас». Він прожив хороше життя, а залишив після себе фільми, які дивитиметься і майбутні покоління, додав Майкл Дуглас.

Кірк Дуглас знявся більш ніж в 80 фільмах, серед яких «Злі і красиві», «Стежки слави», «Чемпіон», «Сім днів в травні», «Круті хлопці», «Лють», «Жага до життя», яка принесла Дугласу премію «Золотий глобус» за роль Вінсента Ван Гога. Серед його найбільш відомих робіт – «Спартак» Стенлі Кубрика. Він двічі був номінований на «Оскар», але отримав премію тільки в 1996 році за видатну кар'єру.

Кірк Дуглас (справжнє ім’я – Іссур Даніелович) народився у 1916 році в Нью-Йорку в родині єврейських емігрантів з-під Могильова (Білорусь). Кар’єру він почав вже після Другої світової війни.

У 1996 році Кірк Дуглас переніс інсульт, від наслідків якого не зовсім оговтався. Після хвороби він уже не міг зніматися.