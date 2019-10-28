Звільнений заступник генпрокурора часів Луценка через суд хоче повернути посаду

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Сергія Кізя до Генеральної прокуратури України щодо оскарження рішення про його звільнення з посади заступника генпрокурора, повідомила пресслужба відомства.

«Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ генпрокурора від 25 вересня 2019 року про звільнення його з посади заступника генпрокурора та поновити його на цій посаді. Позивач вважає, що рішення про його звільнення суперечить положенням Конституції України, є протиправним та з цих підстав підлягає скасуванню», –

йдеться в повідомленні суду.

Повідомляється, що наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Сергія Кізя було призначено на посаду заступника генпрокурора 3 липня, коли генпрокурором ще був Юрій Луценко. Але вже 25 вересня новий генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про його звільнення в рамках виконання закону про реформу органів прокуратури.