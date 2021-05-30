Клімкін: Байден «не зливає» Україну, але нас можуть «поставити на паузу»

Президент США Джо Байден «не зливає» Україну, заявив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Байден «не зливає» Україну. Але от ви запитали, що я очікую. У чому мені тривожно? Мені тривожно, що нас у багатьох речах можуть «поставити на паузу». Тобто поки є путінський режим, деякі питання вирішуються, можливо, якесь просування по Донбасу. Але нам тут знову потрібна спільна стратегія. А по всіх інших напрямках – гаразд, чекаємо. І ми насправді не можемо дозволити собі чекати», – сказав Клімкін в ефірі «Суботнє інтерв’ю».

Він додав, що Україна «має зараз говорити реально з Байденом».

«Військова допомога буде мінімізована. Зараз приїхав Блінкен – дуже класно. «Ми – з вами!» Приємно це? Приємно. Але якщо є результати, то я хочу їх бачити. Військова допомога, просування стосовно безпекової угоди зі США, розміщення американських підрозділів, елементів інфраструктури, співпраця», – заявив Клімкін.

Співпраця між США та Україною посилилася після анексії Росією Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі навесні 2014 року.