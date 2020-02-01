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01 лютого 2020, Київ 19:36
Новини | Політика

Клімкін: Дещиця не шкодує, що співав про Путіна

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що його попередник на посаді Андрій Дещиця не шкодує про епізод у 2014 році, коли під посольством Росії в Києві довелося співати неполіткоректну пісню про російського президента Володимира Путіна. Таку думку Клімкін висловив у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю».

«Ми ж у зовсім іншій реальності. Ми нічого не боїмося. Андрій ухвалив рішення це зробити. Оскільки люди від нього вимагали. Це була справжня емоція людей навколо. Він це зробив і не шкодує», – пояснив Павло Клімкін.

14 червня 2014 року, намагаючись заспокоїти протестувальників під посольством Російської Федерації в Києві, тодішній виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця змушений був заспівати пісню, яку зробили популярною вболівальники харківського «Металіста». Це викликало негативну реакцію в Росії. 19 червня тодішній президент України Петро Порошенко подав на посаду міністра закордонних справ Павла Клімкіна, за повідомленнями, кадрові ротації були заплановані главою держави ще до інциденту.

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