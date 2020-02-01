Клімкін: Дещиця не шкодує, що співав про Путіна

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що його попередник на посаді Андрій Дещиця не шкодує про епізод у 2014 році, коли під посольством Росії в Києві довелося співати неполіткоректну пісню про російського президента Володимира Путіна. Таку думку Клімкін висловив у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю».

«Ми ж у зовсім іншій реальності. Ми нічого не боїмося. Андрій ухвалив рішення це зробити. Оскільки люди від нього вимагали. Це була справжня емоція людей навколо. Він це зробив і не шкодує», – пояснив Павло Клімкін.

14 червня 2014 року, намагаючись заспокоїти протестувальників під посольством Російської Федерації в Києві, тодішній виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця змушений був заспівати пісню, яку зробили популярною вболівальники харківського «Металіста». Це викликало негативну реакцію в Росії. 19 червня тодішній президент України Петро Порошенко подав на посаду міністра закордонних справ Павла Клімкіна, за повідомленнями, кадрові ротації були заплановані главою держави ще до інциденту.