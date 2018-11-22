Зустріч політдиректорів «нормандської четвірки» відбудеться наступного тижня в Берліні – Клімкін

Зустріч політдиректорів «нормандської четвірки» відбудеться наступного тижня в столиці Німеччини Берліні, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв’ю «Укрінформу».

«Зараз ми домовляємося про те, щоб це питання (розгортання миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу – ред.) обговорювалося в «нормандському форматі» на рівні політичних директорів. Обговорення відбудеться наступного тижня у Берліні», – заявив Клімкін.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.

Росія, яка подала до Ради безпеки ООН пропозицію щодо сил організації на Донбасі, домагається, щоб ці сили дислокувалися тільки поблизу лінії контакту в місцях, де працюють спостерігачі ОБСЄ, і мали за завдання тільки охорону цих спостерігачів.

Україна і її західні союзники відкинули такі обмеження і наполягають, що ці сили повинні працювати на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою нині ділянкою українсько-російського кордону, і мати широкий миротворчий мандат.

Крім того, Київ і Захід відкидають будь-яке узгодження подробиць можливої місії ООН із бойовиками, які не є стороною мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу. Обговорення можливості та умов розміщення сил ООН на окупованій території Донбасу все ще обговорюється.

Задля мирного вирішення конфлікту на Донбасі у червні 2014 року лідери України, Німеччини, Франції і Росії під час відвідин Нормандії домовились проводити консультації і переговори у «нормандському форматі». Відтоді відбувалися кілька зустрічей на рівні лідерів країн і керівників МЗС.

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