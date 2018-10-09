Клімкін про ПАРЄ: це поразка Росії й тих, хто системно намагається її «відмазувати»

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вітає відмову Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалити рішення, яке передбачало зміну регламенту організації для того, щоб делегація Росії повернулася до зали засідань.

«Рішення проти повернення Росії в ПАРЄ є рішенням на користь парламентських повноважень Ради Європи, її цінностей та принципів, як би пафосно це не звучало. Ми спільно відбили ще одну атаку. Це поразка не лише Росії, а й тих, хто системно намагається її «відмазувати», – написав Клімкін у Twitter.

Дискусію про зміну регламенту ПАРЄ відклали до січня.

Росія після накладених на її делегацію обмежень у ПАРЄ через анексію українського Криму (делегацію позбавили права голосу, а її членів права брати участь у роботі головних органів асамблеї) сама відмовилася від участі в роботі асамблеї, а влітку 2017 року припинила платити членські внески в Раду Європи.

Нині Москва домагається від ПАРЄ зміни регламенту, щоб унеможливити такі санкції надалі.